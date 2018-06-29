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Boğaziçi Üniversitesi mezuniyetinde rektöre protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 15:39 | Son Güncelleme

  BOĞAZİÇİ  Üniversitesi mezuniyet töreninde Rektör Prof.

Gökhan ÇELİK - Harun UYANIK/İSTANBUL (DHA) BOĞAZİÇİ Üniversitesi mezuniyet töreninde Rektör Prof. Dr. Mehmed Özkan protesto edildi.

Boğaziçi Üniversitesi 2017 - 2018 akademik yıl mezuniyet töreni, üniversitenin Uçaksavar Spor Tesisleri'nde yapıldı. Törende mezun olan Boğaziçililer pankart ve dövizlerle yürüdü. Mezunlar yerlerini aldıktan sonra Rektör Prof. Dr. Mehmed Özkan konuşma yapmak üzere kürsüye çıktı. Özkan sözlerine başladığı sırada, mezunlar ayağa kalkarak sırtlarını kürsüye döndü. Bu sırada eline LGBTİ bayrağı alan bazı mezunlar kürsünün önüne gitti. Mezunlara tribünlerde bekleyen aileler de destek verdi. Rektör Özkan protestolar arasında konuşmasını yaptı. Törende toplam 2 bin 391 öğrenci kep attı.

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