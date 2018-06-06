Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin davası başladı

Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL, (DHA) 14'ü tutuklu 22 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin ilk duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Tutuklu öğrencilerin aileleri ve katılımcılar duruşma öncesi adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırdıkları iddiasıyla 14'ü tutuklu 22 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin ilk duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşma öncesi İstanbul Adalet Sarayı'nda önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri Ali Şeker, Sezgin Tanrıkulu, Zeynep Altıok Akatlı, Selina Doğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili adayları Ahmet Şık, Erkan Baş, Oya Ersoy ve Sema Uçar'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

"TAHLİYE BEKLEMİYORUZ, BERAAT BEKLİYORUZ"

Tutuklu Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Deniz Yılmaz'ın babası Bülent Yılmaz "Burada bugün tutuklu bulunan bu 14 öğrencinin temel sorumluluğu ve görevi öğrenciliktir. En temel dikkat çekmemiz gereken mesele de onların eğitim, öğrenim ve akademik haklarının ellerinden alınmasıdır. Biz bugün aileler olarak buraya bu eğitim hakkımızı tekrar teslim almaya geldik. Akademik özgürlükleri savunmak, bizce aslında demokrasiyi savunmaktır, barışı savunmaktır, özgürlükleri savunmaktır, kardeşliği savunmaktır. Tutuklu bulunan çocuklar, öğrenciler ve yargılanan arkadaşları sadece barış, özgürlük, eğitim ve öğrenim hakkı demişlerdir. Şimdi onların biran önce bu yargı kıskacından kurtulmaları gerekiyor. Bugün aslında tahliye beklemiyoruz, bugün burada beraat bekliyoruz. Bu mahkemenin sonlandırılmasını bekliyoruz" dedi.