Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yargılandığı dava

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan 14'ü tutuklu 22 öğrencinin, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 14'ü tutuklu 22 sanık da katıldı. CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Ali Şeker ile HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın da izlediği duruşmada, sanık yakınları ve arkadaşları da hazır bulundu. \ - Mahkeme heyeti başkanı ile milletvekillerinin tartışması Salonun küçük olması ve ayakta kalan izleyiciler bulunması nedeniyle mahkeme heyetiyle kimi milletvekilleri arasında tartışmalar yaşandı. Mahkeme heyeti başkanının ayakta kalan izleyicilerin salondan çıkmasını istemesi üzerine konuşan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "25 yıllık avukatım, bu yapılan yanlış" dedi, diğer milletvekili Ali Şeker de bu kararı eleştirdi. Başkanın, "Siz niye geldiniz? Ortamı germeye mi geldiniz?" diye sorduğu Şeker, "İstanbul milletvekiliyim, milletin adına geldim." yanıtını verdi.

Salondaki düzenin sağlanması için duruşmaya ara verilirken, milletvekillerine bazı izleyiciler tarafından yer verilmesi ve ayakta kalanların de salon dışına çıkarılması sonrası duruşma yeniden başladı. \ - Savunmalar Savunma yapan sanıklardan Suat A, kampüse girdiğinde piramit denen bir bölge olduğunu ve dersliğe gitmek için o bölgeden geçmesi gerektiğini belirterek, "Bir kaos vardı. 'Ne oluyor' diye bakmak için gittim. Enteresan bir şey olduğunu düşündüm. İzinsiz açılmış bir masa vardı. Ben de, 'ne olacak, ne bitecek' diye seyretmeye başladım. Çok fazla insan vardı. Gittiğimde herhangi bir slogan atılmıyordu, pankart açılmamıştı. Olayın nasıl geliştiğine dair herhangi bir fikrim yoktu. Ben sadece izliyordum. Sonra baktım enteresan bir şey yok, insanlar da dağılmaya başladı, oradan ayrılıp dersime gittim." dedi. Sanık Berke A. da, "terör örgütü propagandası" suçunu kabul etmediğini belirterek, bir kalabalık gördüğünü, gergin bir ortam olduğunu söyledi. İzinsiz bir şekilde açılan masayla ilgili bir sorun bulunduğunu anladığını aktaran Berke A, o sırada öğrenci işleri dekanı Zeynep Uysal'ın geldiğini, izinsiz masanın kaldırılmasını ve gerginliğin sonlandırılmasını istediğini kaydetti. Berke A, bu sırada herhangi bir şekilde pankart ya da dövize şahit olmadığını, terör örgütü propagandası ya da şiddet içeren slogan atmadığını da savundu.

Duruşmada savunması sorulan öğrencilerden Yaren T. ise, kütüphanenin önünde yürüyen bir grubun, "Savaşa hayır, barış hemen şimdi" diye slogan attığını, kurulan masaya doğru gittiğini gördüğünü ve öğrenci işleri dekanının uyarması sonrası masanın kaldırıldığını anlatarak, "Ardından eve gittim. Olay anında etkilenerek, 'Faşizme karşı omuz omuza ve barış hemen şimdi' sloganlarına eşlik ettim. Bu sloganlar dünyanın her yerinde atılan evrensel sloganlardır. Bunlar Türkiye'de de her eylemde atılan sloganlardır." şeklinde savunma yaptı. \ - "Adım terörist olarak fişlendi" Savunma yapan sanıklardan İbrahim E, attığı sloganın herhangi bir suç teşkil etmediğini ve hiçbir şekilde terör örgütünü övecek propaganda yapmadığını öne sürdü. Noyan Ö. ise "Terör örgütü propagandası yaptığımı düşünmüyorum. Şiddete karşı biriyim. Fiziksel temas görmedim ve temasta da bulunmadım. Şiddet içeren herhangi bir slogan atmadım. Niye tutuklandım anlamadım. Okulumu bitirmek istiyorum. Bir dönem kaybettim. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum." ifadesini kullandı.