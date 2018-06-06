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Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 19:04 | Son Güncelleme

Tutuklu olarak yargılanan 14 öğrencinin, faal eğitim hayatlarının devam etmesi gerekçesiyle tahliyesine hükmedildi - İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, eğitim faaliyetlerinin bir kısmını yurt dışında gerçekleştiren bir doktora öğrencisi haricindeki diğer bütün sanıklarla ilgili, "yurt dışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasına da karar verdi

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan 14'ü tutuklu 22 öğrencinin, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılandığı davada tutuklu sanıkların tahliyesine karar verildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık ve sanık avukatlarının savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyetince ara karar açıklandı.

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- "Öğrenci olup, faal eğitim hayatına devam etmeleri.."

Heyet, tutuklu 14 öğrencinin, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, savunmalarının alınması, alabilecekleri muhtemel cezaya göre tutuklu kaldıkları süre ve öğrenci olup faal eğitim hayatına devam etmeleri ve adli kontrol hükümlerinin yeterli olacağı kanaatini dikkate alarak tahliyesine hükmetti.

Bu sanıklarla ilgili yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmeden heyet, "haftada bir gün imza verme" zorunluluğunu kaldırdığı tutuksuz 3 sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

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- Doktora öğrencisinin adli kontrol tedbiri kaldırıldı

Mahkeme heyeti, 4 sanıkla ilgili yurt dışına çıkış yasağının devamına ancak haftada bir gün imza verme zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına da hükmederken, doktora öğrencisi olan bir sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerini ise eğitim hayatı ve çalışmalarının bir kısmını yurt dışında yapması nedeniyle kaldırdı.

Duruşma ertelendi.

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14 sanığa tahliye Boğaziçi Üniversitesi

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