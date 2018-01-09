Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Özkan o tweete ilişkin açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Boğaziçi Üniversitesi’ni “yerli ve milli” değerlere dayanmamakla eleştirmesinin ardından Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Twitter hesabından 2018 U.S. News and World Report’a göre hazırlanan ve Boğaziçi Üniversitesi’nin Türkiye’deki üniversiteler arasında birinci sırada olduğunu gösteren listeyi paylaştı. Eleştirinin üzerine gelen bu paylaşım, Erdoğan’a yanıt olarak yorumlandı.
Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'ya konuşan Özkan “Cumhurbaşkanı’nın eleştirileri ardından paylaşım yapmam sanki bir cevap gibi algılandı. Ben bu tabloyu zaten ilk Cumhurbaşkanımıza sundum. Kamuoyuna duyurulmasından sonra da kendi hesabımda başarımızı paylaşmak istedim. Paylaşımım yanlış algılandı” dedi.
Rapora göre üniversiteler arasında dünyada 190’ıncı, Türkiye’de birinci sırada olmalarını yeterli bulmayan Özkan, “ABD’de de daha üst sıralarda olmak istiyoruz. Dünyada 190. sırada olmak yetmez. Finansal olarak baktığımızda bizlerle aynı sıralamaya sahip üniversitelerin sahip olduğu bütçelerin 17’de 1 ile bu başarıya ulaştık, daha fazlasını hedefliyoruz” diye konuştu.
Başarılı akademisyenlerle daha iyiyi hedeflediklerini belirten Özkan, “Yükseköğretim Kurulu’nun ve ilgili bakanlıkların verdiği imkânları kullanarak daha iyi çalışmalara adım atıyoruz. Hedefimiz dünya sıralamalarında en üst sıralarda olmak” dedi.
İKİNCİ PAYLAŞIM
Özkan, dün de Beştepe’yi etiketleyerek yeni bir paylaşımda bulundu. Özkan, “14. BURA Genel Kurulu vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımıza üniversitemizin başarılarını sunma fırsatı bulduk. Sayın Cumhurbaşkanı’mız, rektörlüğe teşrif ederek, üniversitemizde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar” yazdı.
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