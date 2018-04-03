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Boğaziçi Üniversitesi'nde, Afrin şehitlerini anmak için stant açan öğrencilere saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınanlardan 9'u tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 21:38 | Son Güncelleme

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Afrin şehitlerini anmak için stant açan öğrencilere saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınanlardan 9'u tutuklandı

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