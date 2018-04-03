Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Afrin programı sırasında çıkan olayda 9 tutuklama

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza hakimliği, şüphelilerden 9'nun ''PKK, KCK, YPG silahı terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik diğer 6 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 19 Mart'ta Boğaziçi Üniversitesi'nin kuzey kampüsünde Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenci grubuna saldıranlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıkça tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 15 şüphelinin işlemleri sona erdi.

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi'nde, Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenci grubuna saldıranlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen 15 şüpheli 9'unun ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Şüphelilerin olay gününde ''Saray savaş, halklar barış istiyor'', ''Savaşa hayır, barış hemen şimdi'', ''Katip AKP, iş birlikçisi ÖSO'', şeklinde slogan attıkları, ''İşgalin, katliamın lokumu olmaz'' ifadesini taşıyan pankart açtıkları ve ''Kürdistan faşizme mezar olacak'', ''Okulumuzda ÖSO'cu istemiyoruz'' yazılı afişleri duvarlara astıkları vurgulanan sevk yazısında, şüphelilerin ifadesine yer verildi.

- ''Şüphelilerin ifadeleri yalan''

Şüphelilerin söz konusu olaya karışmadıklarını, oradan geçtiklerini söyledikleri anlatılan sevk yazısında, görüntü tespit tutanaklarına göre şüphelilerin suçtan kaçmak için yalan beyanda bulundukları belirtilen sevk yazısında, TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi, bu harekatın amacı tek tek anlatılarak, uluslararası hukuktan kaynaklanan egemenlik hakkının kullanıldığı ve toplumun tüm kesimleri tarafından bunun desteklendiği vurgulandı.

Sevk yazısında, ''Şüphelilerin PKK, KCK, YPG silahlı terör örgütlerinin genel tavrı ve stratejisi doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve TSK'nın uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa ve terör ile terörist faaliyetlerle mücadele haklarını kullanan bir devlet değil de bölgede işgal gerçekleştiren, şiddet uygulayan, bu suretle gayrimeşru faaliyette bulunan gayrimeşru bir güç olarak gösterme çabası içerisindedirler.'' denildi.