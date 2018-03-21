Boğaziçi Üniversitesi'nden Afrin açıklaması

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, Afrin şehitlerini anmak amacıyla stant açan öğrencilere yapılan saldırıyı kınadı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, 19 Mart Pazartesi günü üniversitede Afrin şehitlerini anmak amacıyla açılan standa yapılan saldırının, her vatansever gibi kabul edilemez bulunduğu, ayrıca ifade özgürlüğüne yapılan bir saldırı olarak değerlendirildiği belirtildi.

Aynı gün yapılan açıklamada da belirtildiği gibi Boğaziçi Üniversitesi'nin terörün hiçbir çeşidine müsamaha göstermeyeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversite idaremizin onayı dışında gerçekleşen söz konusu gösterilere emniyet güçleri müdahale etmiştir. Üniversitemizin ilgili birimleri bu saldırgan eylemle ilgili sorumlular hakkında gereken inceleme ve disiplin işlemlerini başlatmıştır. Konu hakkında Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma da ayrıca devam etmektedir. Bu saldırıyı gerçekleştiren birkaç kişi 20 bin nüfuslu üniversitemizi temsil etmediği gibi Boğaziçi Üniversitesi bütünü olarak bu menfur saldırıyı ve Zeytin Dalı Operasyonu şehitlerimize yönelik bu saygısızlığı şiddetle kınıyoruz.