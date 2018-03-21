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Boğaziçi Üniversitesi'nden Afrin açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 16:35 | Son Güncelleme

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü: - "19 Mart'ta üniversitemizde, Afrin şehitlerimizi anmak amacıyla açılan standa yapılan saldırıyı her vatansever gibi bizler de kabul edilemez buluyoruz" - "Boğaziçi Üniversitesi, bütünü olarak bu menfur saldırıyı ve Zeytin Dalı Operasyonu şehitlerimize yönelik bu saygısızlığı şiddetle kınıyoruz" - "Üniversitemizin ilgili birimleri bu saldırgan eylemle ilgili sorumlular hakkında gereken inceleme ve disiplin işlemlerini başlatmıştır"

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, Afrin şehitlerini anmak amacıyla stant açan öğrencilere yapılan saldırıyı kınadı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, 19 Mart Pazartesi günü üniversitede Afrin şehitlerini anmak amacıyla açılan standa yapılan saldırının, her vatansever gibi kabul edilemez bulunduğu, ayrıca ifade özgürlüğüne yapılan bir saldırı olarak değerlendirildiği belirtildi.

Aynı gün yapılan açıklamada da belirtildiği gibi Boğaziçi Üniversitesi'nin terörün hiçbir çeşidine müsamaha göstermeyeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversite idaremizin onayı dışında gerçekleşen söz konusu gösterilere emniyet güçleri müdahale etmiştir. Üniversitemizin ilgili birimleri bu saldırgan eylemle ilgili sorumlular hakkında gereken inceleme ve disiplin işlemlerini başlatmıştır. Konu hakkında Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma da ayrıca devam etmektedir. Bu saldırıyı gerçekleştiren birkaç kişi 20 bin nüfuslu üniversitemizi temsil etmediği gibi Boğaziçi Üniversitesi bütünü olarak bu menfur saldırıyı ve Zeytin Dalı Operasyonu şehitlerimize yönelik bu saygısızlığı şiddetle kınıyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi, öğrencileri, öğretim üyeleri ve mezunları için olduğu kadar ülkemiz geneli için de önemli bir değer ve çok başarılı bir akademik kurumdur.

Vatana kök salmış-evrensele açık, bilimsel, sosyal ve kültürel formasyonu ve öz güveni ile üstleneceği mesleki ve sosyal sorumlulukları başarıyla yerine getirecek bireyler yetiştiren üniversitemiz Türkiye'nin ortak değeridir. En çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde bu üzücü olay nedeniyle kamuoyunda yanlış bir algı oluşmasına sebebiyet verecek her türlü açıklamaya dikkat edilmesi gereğini hassasiyetle bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Boğaziçi Üniversitesi olarak geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin hassasiyetlerini paylaştığımızı belirtiriz."

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir öğrenci grubu, 19 Mart Pazartesi günü Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 46 asker için lokum dağıtmak için stant açmış, ancak terör örgütü sempatizanı bir grup öğrencinin fiziki ve sözlü saldırısına uğramıştı.

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