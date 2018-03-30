İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, Öğrenci Kayıt İşleri Birimi'nin e-mail sisteminden atılan iki mesajın, üniversitenin herhangi bir birimince hazırlanmadığını ve gönderilmediğini bildirdi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, "30 Mart 2018 Cuma günü Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Kayıt İşleri Birimi’nin e-mail sisteminden bir sızma sonucu gönderilen 'Üniversitemizde Yaşanan Son Olaylar Üzerine' ve 'Az önce atılan maili lütfen dikkate almayınız!' başlıklı iki ayrı mesaj, üniversitemizin herhangi bir birimi tarafından hazırlanmamış ve gönderilmemiştir. Sistemlerimize yapılan bu saldırının sorumluları hakkında gerekli tespit ve soruşturma işlemleri başlatılmıştır." denildi.
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