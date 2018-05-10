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Boğaziçi'nin usta seslerinden İzmir'de 19 Mayıs konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 10:08 | Son Güncelleme

Boğaziçi Caz Korosu ve Boğaziçi Gençlik Korosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İzmir'de müzikseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Caz Korosu ve Boğaziçi Gençlik Korosu, 4. İzmir Polifonik Korolar Festivali kapsamında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir konser verecek.

"Dünya Şampiyonluğu" dahil pek çok prestijli ödülün sahibi olan ve en üst düzey festivallerden aldığı özel davetlerle Türkiye'yi dünyanın dört bir yanında başarıyla temsil eden Boğaziçi Caz Korosu ile bu yıl Türkiye'yi yurt dışında temsil etmeye hazırlanan Boğaziçi Gençlik Korosu, 19 Mayıs saat 21.00'de İzmir Karşıyaka Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Performanslarıyla izleyenleri büyüleyen korolar, özel repertuvarları ile şef Masis Aram Gözbek yönetiminde dinleyicilere müzik ziyafeti yaşatacak.

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