Boğazköy Barajı’nda çalınan vanaların yerine yenileri takıldı

Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki Boğazköy Barajı’nın çalınan sulama vanalarının yerlerine yenileri takıldı. AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin’in devreye girmesiyle yeni vanalar Sulama Birliğine teslim edilirken, yaşanan mağduriyetlerin de önüne geçilmiş olundu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Sulama Birliği Başkanı Cengiz Şen, “Boğazköy Barajı’nda çalınan 30 adet küresel vanamız ve hidratlarımız çalınmıştı. AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin’in devreye girmesiyle sorunumuz çözüldü. Bu vanalar temin edildi ve Sulama Birliğimize teslim edildi. Çiftçimizin büyük sorununu çözen Milletvekilimiz Hüseyin Şahin’e ve emeği geçen herkese Yenişehir çiftçisi adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Şen, “Kamuoyunda Yenişehir Sulama Birliği kapatıldı diye çeşitli söylentiler var. Bunların hiçbiri doğru değil, Sulama Birliğimiz kapatılmıyor, sadece yapısı değişiyor. Herkes görevinin başında işine devam ediyor” diye konuştu.
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