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Bogota 16. İber-Amerika Tiyatro Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 06:01 | Son Güncelleme

Bogota'da 1 Nisan'a kadar devam edecek festivalin başlangıcında, yaklaşık 700 tiyatro sanatçısının katıldığı tören yürüyüşü düzenlendi

BOGOTA (AA) - Kolombiya’nın başkenti Bogota'da düzenlenen 16. İber-Amerika Tiyatro Festivali, tören yürüyüşü ile başladı.

Festivalin açılışı dolayısıyla farklı kostümler giyen 700 tiyatro sanatçısı, Gazeteciler Park’ından başlayarak Bolivar Meydanı'na kadar yürüdü.

Binlerce Kolombiyalı, bando ve gösteri gruplarının renklendirdiği tören yürüyüşünü coşkuyla izledi.

- Festival

Kentte bu yıl 16'ncısı düzenlenen festival kapsamında, sahnelerin yanı sıra belirlenen sokaklarda da tiyatro oyunları sergilenecek.

Dans ve flamenko gösterilerinin de yer alacağı festival 1 Nisan’a kadar devam edecek.

Arjantin’in “onur konuğu” olduğu festivale, Kolombiya’dan 18, 15 ülkeden 40’a yakın tiyatro ekibi katılıyor.

Bogota 16. İber-Amerika Tiyatro Festivali

- Bogota'da 1 Nisan'a kadar devam edecek festivalin başlangıcında, yaklaşık 700 tiyatro sanatçısının katıldığı tören yürüyüşü düzenlendi

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Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali
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Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali
3 / 24

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali
4 / 24

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali
5 / 24

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali
6 / 24

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali
7 / 24

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali
8 / 24

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali
9 / 24

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali
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Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali
11 / 24

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali
12 / 24

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali
13 / 24

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali
14 / 24

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali
15 / 24

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali
16 / 24

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali
17 / 24

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali
18 / 24

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali
19 / 24

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali
20 / 24

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali
21 / 24

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali
22 / 24

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali
23 / 24

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali
24 / 24

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali

Kolombiya'da Bogota 16'ıncı İber-Amerika Tiyatro Festivali
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Bogota Bogota İber - Amerika Tiyatro Festivali kolombiya

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