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Boğulma tehlikesi geçiren çocuk plajdaki doktorun müdahalesiyle yaşama döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 19:13 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Edremit ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, plajdaki doktorun kalp masajı ve suni teneffüsüyle yaşama döndü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, annesiyle denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 2 yaşındaki çocuk, plajdaki doktorun kalp masajı ve suni teneffüsüyle yaşama döndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi'ndeki halk plajında annesi ile denize giren Umut Mirza Bülbül (2), boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin denizden çıkardığı Bülbül'e plajda bulunan ve Almanya'da cerrah olarak çalışan Yüksel Köynik (40) ilk müdahaleyi yaptı.

Köynik, denizden çıkarıldığında nefes alamayan ve moraran Bülbül'e kalp masajı ile suni teneffüs yaptı. Doktorun yaklaşık 1,5 dakikalık müdahalesinin ardından nefes almaya başlayan ve hayata dönen Bülbül, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Köynik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük çocuğun hayati tehlikeyi atlattığını ancak 24 saat hastanede müşahede altında tutulması gerektiğini söyledi.

Olay anını anlatan Köynik, şöyle konuştu:

"İki çocuğumla suda yüzüyorduk. Bu sırada 'Bir çocuk öldü. Kimin çocuğu' dediler. Kucağımdaki çocuğumu yanımdaki arkadaşlarıma verdim ve hemen çocuğun yanına gittim. Nabzına baktım ve çocuğa ilk yardım müdahale olarak kalp masajı ve suni teneffüs yaptım. Müdahaleden sonra nefes aldı ve kendine geldi. Ondan sonra kustu. Çünkü akciğerine su toplanmıştı. Hastanede akciğerine ne kadar su dolduğuna bakacaklar. Yaptığım kalp masajıyla hızlı bir şekilde kendine geldiğine göre yaşama şansı yüksek."

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir boğulma Edremit

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