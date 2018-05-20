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Boğulma tehlikesi geçiren genci belediye başkanı kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 16:56 | Son Güncelleme

Karaman'da serinlemek için girdiği süs havuzunda boğulma tehlikesi geçiren genci Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan kurtardı

Karaman'da serinlemek için girdiği süs havuzunda boğulma tehlikesi geçiren genci, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan kurtardı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde yapımı devam eden Türk Dünyası Kültür Parkı'na arkadaşlarıyla gelen Davut Şimşek (15), bir süre sonra süs havuzuna girdi. Şimşek'in havuzdan çıkamadığını gören arkadaşları çevreden yardım istedi.

O sırada parkta incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, boğulma tehlikesi geçiren Şimşek'i havuzdan çıkardı. Şimşek, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Belediye Başkanı Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, inşaatı devam eden parktaki çalışmaları incelemek için orada olduğunu söyledi.

Sesler üzerine havuzun olduğu yere gittiğini ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"Havuzun yanına polis ve 112 ekipleri gelince ben de gittim. Bir çocuğun havuzun içine olduğunu söylediler. Orada bulunanların çok fazla yüzme bilmediğini öğrenince her vatandaşın yapacağı gibi hemen havuza girdim. Çocuğu çıkardım. Kalbi durmuştu, sağlık ekipleri çalıştırdı. Hastaneye kaldırıldı. Şimdi yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. İnşallah sağlığına kavuşur."

Parkta çalışmaların hızla devam ettiğini bildiren Çalışkan, "Girişleri kapatıyoruz. Maalesef insanlar bir şekilde buraya giriyorlar. Üzücü olaylar yaşamak istemiyoruz. Vatandaşlarımız uyarılarımıza kulak versin. Parkımız haziran ayı sonlarında hizmete girecek." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
boğulma Karaman tehlike

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