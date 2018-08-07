HABER

Boğulma tehlikesi geçiren Suriyeli çocuk hastanede öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 09:35 | Son Güncelleme

Boğulma tehlikesi geçiren Suriyeli çocuk hastanede öldü

Kırıkkale'de iki gün önce Kapulukaya Baraj Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren Suriyeli çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Karaahmetli köyü Kapulukaya Baraj Gölü'nde 5 Ağustos'ta boğulma tehlikesi geçirerek Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Suriyeli Muhammed Dakhini (15), yaşam mücadelesini kaybetti.

Dakhini, 5 Ağustos'ta ailesiyle Kapulukaya Baraj Gölü'ne piknik yapmaya gitmiş, serinlemek için girdiği gölde bir süre sonra gözlerden kaybolmuş, Kırıkkale Belediyesi Su Altı Kurtarma ekiplerince sudan çıkarılarak Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

PARTNERBir zamanlar bu modaydı!Bir zamanlar bu modaydı!
Narkotik operasyonunda polisi şoke eden düzenekNarkotik operasyonunda polisi şoke eden düzenek
Hiroşima katliamının 73’üncü yıldönümü Beylikdüzü’nde anıldıHiroşima katliamının 73’üncü yıldönümü Beylikdüzü’nde anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boğulma kırıkkale

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Dolar ön mutabakata nasıl tepki verdi? İşte dolarda son durum

Dolar ön mutabakata nasıl tepki verdi? İşte dolarda son durum

Aleyna Tilki'den ateşli paylaşım

Aleyna Tilki'den ateşli paylaşım

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkutan tahmin: Hava olaylarındaki dengesizlik artacak

Korkutan tahmin: Hava olaylarındaki dengesizlik artacak

Özel Akıllı Okullara ve öğretmenlere operasyon!

Özel Akıllı Okullara ve öğretmenlere operasyon!

Son dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan 'Türkiye Uzay Ajansı' ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan 'Türkiye Uzay Ajansı' ile ilgili flaş açıklama

Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Darbe endişesi iddiası!

Darbe endişesi iddiası!

Seren'in korkunç sonu!

Seren'in korkunç sonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.