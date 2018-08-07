Boğulma tehlikesi geçiren Suriyeli çocuk hastanede öldü

Kırıkkale'de iki gün önce Kapulukaya Baraj Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren Suriyeli çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Karaahmetli köyü Kapulukaya Baraj Gölü'nde 5 Ağustos'ta boğulma tehlikesi geçirerek Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Suriyeli Muhammed Dakhini (15), yaşam mücadelesini kaybetti.
Dakhini, 5 Ağustos'ta ailesiyle Kapulukaya Baraj Gölü'ne piknik yapmaya gitmiş, serinlemek için girdiği gölde bir süre sonra gözlerden kaybolmuş, Kırıkkale Belediyesi Su Altı Kurtarma ekiplerince sudan çıkarılarak Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
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