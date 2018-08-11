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Boğulmak üzere olan çocukları astsubay kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 21:17 | Son Güncelleme

Boğulmak üzere olan çocukları astsubay kurtardı

ÇANAKKALE (AA) - Gökçeada'da denizde boğulmak üzere olan iki çocuk, durumu fark eden bir astsubay tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kuzu Limanı plajından serinlemek için denize giren 13 ve 16 yaşlarındaki iki çocuk bir anda suda çırpınmaya başladı.

​Durumu fark eden piyade astsubay çavuş Sinan Uram, suya girerek çocukları kıyıya çıkardı.

Uram, çocukları kurtarırken yuttuğu sulardan dolayı baygınlık geçirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, astsubay Uram ve çocuklara müdahale etti.

Uram, ambulans helikopterle Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Hastanesine kaldırıldı.

Boğulmaktan kurtulan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
boğulma Çanakkale gökçeada

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