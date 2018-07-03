Boğulmak üzere olan kadını belediye başkanı kurtardı

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, denizde boğulmak üzere olduğunu fark ettiği yaşlı kadının yanına yüzerek gidip hayatını kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent-Yahşi sahilindeki evinin önünde oturan Mehmet Kocadon ve ağabeyi Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, sahilden biraz açıkta su üzerinde hareketsiz biri olduğunu fark etti.

Kocadon, hızla yüzerek yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğü bu kişinin yanına ulaştı. Baygın haldeki yaşlı kadını vücudundan tutup yüzerek sahile getiren Kocadon, ağabeyinin de yardımıyla kadını sudan çıkardı.

Burada ilk müdahalesi yapılan ve 85 yaşındaki Keriman Tanrıkulu olduğu anlaşılan yaşlı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağabeyi Mahmut Serdar Kocadon ve misafirleriyle sahilde otururken olayı fark ettiğini, tereddüt etmeden denize koştuğunu söyledi.

Durumu ağır olan kadının hayata döndürüldüğünü anlatan Kocadon, "Sudan çıkarttığımızda baygın vaziyetteydi. Nefes almıyordu. Karnına ve sırtına vurduk, ağzından köpükler geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğunu öğrendik. Bu bizi oldukça mutlu etti." diye konuştu.

