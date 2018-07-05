Boğulmak üzereyken kurtarılan çocuk 46 gün sonra hayatını kaybetti

Karaman'da 46 gün önce serinlemek için girdiği süs havuzunda boğulma tehlikesi geçiren ve Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan tarafından havuzdan çıkarılıp hastanede tedavi altına alınan çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti.
Karaman Devlet Hastanesinde 46 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Davut Şimşek (15) akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
Şimşek'in cenazesi Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Türk Dünyası Kültür Parkı'nda, 20 Mayıs'ta, serinlemek için süs havuzuna giren ve boğulma tehlikesi geçiren Davut Şimşek, o sırada parkta incelemede bulunan Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan tarafından havuzdan çıkarılmış ve tedavi altına alınmıştı.
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