Boğulmak üzereyken kurtarılan polis hastanede yaşamını yitirdi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde denizde boğulmak üzereyken kurtarılarak hastaneye kaldırılan polis yaşamını yitirdi.
Dörtyol'da geçen hafta serinlemek için denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 48 yaşındaki Murat Say, kurtarıldıktan sonra ambulansa Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk müdahalenin ardından Adana'daki özel bir hastaneye sevk edilen Say, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Say'ın mesai arkadaşları tarafından alınan cenazesi, Yeşil Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek helallik alınmasının ardından Merkez Mezarlığı'na götürüldü.
Evli ve 2 çocuk babası olan Say, mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenazeye Say'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Dörtyol İlçe Emniyet Müdürü Murat Şimşek ve mesai arkadaşları katıldı.
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