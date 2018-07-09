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Boko Haram'dan kaçan binlerce kişi evlerine dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 14:27 | Son Güncelleme

Son iki haftada yerlerinden edilmiş yaklaşık 35 bin kişi evlerine döndü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Boko Haram örgütünün saldırıları nedeniyle evlerini terk eden binlerce kişi döndü.

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, Nijerya Genelkurmay Başkanı General Tukur Buratai yaptığı açıklamada, Borno ve Çad Gölü Havzası'ndaki operasyonlar sonucu güvenliğin yeniden sağlandığını duyurdu.

Buratai, son iki haftada Borno eyaletinde çeşitli kamplarda kalan yerlerinden edilmiş, aralarında çiftçilerin de bulunduğu 35 bin kişinin evlerine döndüğünü kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarda en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

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boko haram General Tukur Buratai nijerya

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