Boko Haram'dan kaçan Nijeryalılar evlerine dönüyor

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Boko Haram örgütünün saldırıları nedeniyle evlerini terk edenler dönmeye başladı.

Nijerya ordusu tarafından yapılan açıklamada, Boko Haram saldırılarından kaçan 2 bin 43 kişinin bölgede güvenliğin yeniden sağlanmasından sonra evlerine döndüğü bildirildi.

Ordu sözcüsü Onyema Nwachukwu, yaptığı açıklamada, "Mülteci kamplarına sığınan 2 bin 43 kişi, köylerinde güvenliğin yeniden sağlanması sonrası evlerine döndü." dedi.

Nwachukwu, yardım kuruluşları ve sivil toplum örgütlerine çağrı yaparak köylerine dönen insanların tarımsal faaliyetlere yeniden başlamaları için destek olunmasını istedi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de eylemler düzenliyor. Örgütün Çad Gölü havzasındaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

