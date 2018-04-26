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Boko Haram'ın 2 üst düzey yöneticisi teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 23:10 | Son Güncelleme

Boko Haram'ın 2 üst düzey yöneticisi teslim oldu

MAİDUGURİ (AA) - Nijerya'da, terör örgütü Boko Haram'ın iki üst düzey yöneticisi aileleriyle teslim oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren Boko Haram'ın üst düzey yöneticilerinden İbrahim Dala ve Kyari Goni, 16 kişiden oluşan aileleriyle Nijerya ordusuna teslim oldu.

Boko Haram lideri Ebubekir Shekau'ya yakın isimlerden olduğu iddia edilen İbrahim Dala, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Teslim olmaya ve normal bir hayat yaşamaya karar verdim. Geçmişimi reddediyorum ve tüm örgüt üyelerini teslim olmaya davet ediyorum." dedi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlamıştı. Terör örgütünün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalmıştı.

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boko haram

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