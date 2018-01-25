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Boksörler ve antrenörleri Afrin operasyonuna destek için yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 17:51 | Son Güncelleme 20 dakika önce

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- TÜRKİYE Boks Federasyonu Organizasyonlar Sorumlusu İsmail Nazlı, sporcu, antrenör ve hakemler, Nevşehir'de gerçekleştirilen boks müsabakaları öncesi spor salonu önünden askerlik şubesine kadar ellerinde Türk bayraklarıyla 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'En büyük asker bizim asker' sloganları ile yürüyüp, Afrin operasyonuna destek verdi.Askerlik Şubesi Başkan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Serkan Yalçın tarafından karşılanan Türkiye Boks Federasyonu Organizasyonlar Sorumlusu İsmail Nazlı ve beraberindeki antrenör, hakem ve sporcular, Yalçın'a çiçek verdi. İsmail Nazlı, güvenlik güçlerinin yoğun çabaları ve fedakar çalışmaları neticesinde hayatın normal bir şekilde akmaya devam ettiğini belirterek, "Ülkemizin dört bir yanında kendi hayatlarından fedakarlıkta bulunup, bizlerin normal yaşantısına devam etmesi için çalışan güvenlik güçlerimizin her zaman yanındayız. Bugün de burada Afrin'de ülkemizin bekası için canını vermeye hazır olan askerlerimize destek amaçlı toplandık. Bizler bugün buradayız ama hepimizin aklı, kalbi Afrin'de" dedi.Boksör Mizgin Bayrı ise "Buradan Afrin'deki askerlerimize Allah'tan sağlık ve güç diliyorum. Gerekirse biz de kadınlar olarak orası için savaşırız, yardım ederiz. Bir asker adayı olabiliriz, kendimize güveniyoruz” dedi.Askerlik Şubesi Başkan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Serkan Yalçın da "Türkiye Boks Federasyonu'na teşekkürlerimizi iletiyoruz. Silah arkadaşlarımız bu güzel dileklerinizi mutlaka basın aracılığıyla duyacaktır. Sizlerle güçlüyüz, sizlerle kuvvetliyiz. Her zaman Türk halkının desteğini yüreğimizde hissediyoruz" dedi. Gruh, başta Afrin şehitleri olmak üzere tüm şehitler için Fatiha okuyarak şubeden ayrıldı.

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