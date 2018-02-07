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Bölge idare mahkemesinden kan bağışı

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 19:57 | Son Güncelleme

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkan, hakim ve personeli kan bağışında bulundu.Kan bağışına ihtiyacın olduğu dönemde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkan, hakim ve personeli kan bağışında bulundu.

Bölge idare mahkemesinden kan bağışı

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkan, hakim ve personeli kan bağışında bulundu.
Kan bağışına ihtiyacın olduğu dönemde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkan, hakim ve personeli kan bağışında bulundu. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yuksel Navdar, kan bağış kampanyasına destek verdi. Navdar, kan bağışlayan personele teşekkür ederek, ’Vatanı ve milleti için her türlü fedakarlıkta bulunan yargı camiasının değerli üyelerinin kan bağışına ilgileri nedeniyle Milletimiz ve şahsım adına teşekkür ederim" dedi.

Bölge idare mahkemesinden kan bağışı

Bölge idare mahkemesinden kan bağışı

Bölge idare mahkemesinden kan bağışı

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