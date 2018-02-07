Bölge idare mahkemesinden kan bağışı

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkan, hakim ve personeli kan bağışında bulundu.
Kan bağışına ihtiyacın olduğu dönemde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkan, hakim ve personeli kan bağışında bulundu. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yuksel Navdar, kan bağış kampanyasına destek verdi. Navdar, kan bağışlayan personele teşekkür ederek, ’Vatanı ve milleti için her türlü fedakarlıkta bulunan yargı camiasının değerli üyelerinin kan bağışına ilgileri nedeniyle Milletimiz ve şahsım adına teşekkür ederim" dedi.
Kritik bölge teröristlerden temizlendi
Beyoğlu'nda midye operasyonu
Rusya'dan ABD'yi kızdıracak hamle
İstanbul'da aynı günde kan donduran iki olay
Polis kılığında dolandırıcılık kamerada!
Güzeller ordusu sınırdan geçti
Ruhani'den kendi ordusuna sıradışı çağrı: Elinizde ne var ne yok satın
Sahneye mayoyla çıkan güzel şarkıcı gözleri şaşı etti
Erdoğan: Obama bize yalan söyledi, Trump da aynı istikamette
CHP Parti Meclisi isim listesi belli oldu! O isim kura çekimiyle listeye girdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum