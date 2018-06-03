"Bölgede herkes annesinden öğrendiği dili başı dik şekilde konuşabiliyor"

DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, "Bölgede herkes annesinden öğrendiği dili başı dik, alnı açık bir şekilde konuşabiliyor. Bu topraklarda Kürt sorunu yok ama Türklerin hala bir PKK sorunu bulunuyor." dedi.

TÜYAP Diyarbakır Fuar Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "Kanaat Önderleri İftar Programı"nda konuşan Eker, devlet ile milletin kaynaştığını, herkesin bir arada, kardeşçe bu ülkenin geleceğine umutla bakar hale geldiğini söyledi.

"Bu akşam Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 21 vilayetten davet edilen saygıdeğer alimlerin, kanaat önderlerinin ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ramazan sofrasında bir arada bulunmasıyla da bu husus bir kez daha teyit edilmiştir." diyen Eker, Türkiye'nin geçmişteki sisteminin sorun teşkil ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'ye kazandırdığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden Eker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin sorunlarının sizin sorunlarınız olduğunu ilan ettiniz, bu sorunları artık sorun olmaktan çıkardınız. Sizlere bu salondaki, bölgeden gelen bütün büyüklerim ve kardeşlerim adına şükran borçluyum. Bu ülkede kimse artık etnik kimliğinden dolayı herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Bölgede herkes annesinden öğrendiği dili başı dik, alnı açık bir şekilde konuşabiliyor. Bu topraklarda Kürt sorunu yok ama Türklerin hala bir PKK sorunu bulunuyor."

Eker, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne değinerek seçimlerden sonra uygulamaya geçecek yeni sistem ile mevcut sorunların çözüleceğine inandığını sözlerine ekledi.

