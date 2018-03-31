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"Bölgemizde yaşananlara asla duyarsız kalamayız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 15:18 | Son Güncelleme

İnsan ve Medeniyet Hareketi Yönetim Kurulu Başkanı Özden: "Dünya sistemi, Siyonistlerin Filistin’de işlediği cinayetlere sessiz kalırken ülkemizin büyük bir hassasiyetle yürüttüğü Afrin operasyonunu katliam olarak lanse etmektedir" -"Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları tarihin bize yüklediği ağır sorumluluğu yerine getirmenin işaret taşlarıdır. İslam topraklarını emperyalistlerin kanlı pençelerinden kurtarmanın ağır vebalini taşıdığımız için bölgemizde yaşananlara asla duyarsız kalamayız."

İSTANBUL (AA) - İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özden, Siyonistlerin Filistin’de işlediği cinayetlere sessiz kalanların Türkiye'nin büyük bir hassasiyetle yürüttüğü Afrin Operasyonununa ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

İMH'den yapılan yazılı açıklamada, Suriye’nin Doğu Guta şehrinde günlerdir trajedi yaşanırken İsrail'in de Gazze sınırında Filistinlileri acımasızca katlettiği belirtildi.

ABD’nin Suriye’den çıkma söyleminin ardından Fransa'nın Suriye’de nüfuzunu arttırmak için girişimlere başladığı, aynı zamanda Batılı medya kuruluşlarında Türkiye'nin titizlikle yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonuna karşı kara propaganda çalışmaları yürütüldüğü kaydedilen açıklamada görüşlerine yer verilen Özden de Müslümanların bir araya gelip vahdeti sağlayacak ve emperyalistlerin sömürülerine karşı duracak bir güç oluşturamadıklarını ifade etti.

Yakın tarihte yaşanan süreçlerin Türkiye'nin yüzyıl önce terk ettiği hinterlandına yeniden geri dönmek zorunda olduğunu gösterdiğini savunan Özden, şöyle devam etti:

"ABD’nin Suriye’den çekileceğini açıklamasının ardından Fransa, terör örgütleriyle görüşüp bölgede nüfuzunu arttırmak için girişimlere başladı. Bir kez daha görüyoruz ki küfür tek millettir ve gerektiğinde kendi çıkarları için kolayca birleşebilmektedir. Geçmişte Halep’te, Rakka’da yaşananlar şimdi Doğu Guta’da yaşanmaktadır. Rusya ve İran destekli Esed rejimi, kadın, ihtiyar, çocuk demeden her gün onlarca insanı katletmektedir. İslam toprakları kanlı bir kör dövüşün içinde acılara gark olurken işgalci İsrail kutsal mekanlarımıza hakaret edip istediği zaman Filistinli kardeşlerimizi öldürüyor. Gazze’den gelen haberler, Siyonist katillerin yeni bir katliama imza attıklarını gösteriyor. Dünya sistemi, Siyonistlerin Filistin’de işlediği cinayetlere sessiz kalırken ülkemizin büyük bir hassasiyetle yürüttüğü Afrin Operasyonunu katliam olarak lanse etmektedir. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonları tarihin bize yüklediği ağır sorumluluğu yerine getirmenin işaret taşlarıdır. İslam topraklarını emperyalistlerin kanlı pençelerinden kurtarmanın ağır vebalini taşıdığımız için bölgemizde yaşananlara asla duyarsız kalamayız. Yaşadığımız hadiselere bu büyük resim çerçevesinde bakmak zorundayız. Bize düşen ülkemizdeki küçük siyasi çıkar hesaplarını bir kenara bırakarak tarihin bize yüklediği büyük sorumluluğu yerine getirmektir."

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze İMH Kemal Özden

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