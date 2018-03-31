"Bölgemizde yaşananlara asla duyarsız kalamayız"

İSTANBUL (AA) - İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özden, Siyonistlerin Filistin’de işlediği cinayetlere sessiz kalanların Türkiye'nin büyük bir hassasiyetle yürüttüğü Afrin Operasyonununa ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

İMH'den yapılan yazılı açıklamada, Suriye’nin Doğu Guta şehrinde günlerdir trajedi yaşanırken İsrail'in de Gazze sınırında Filistinlileri acımasızca katlettiği belirtildi.

ABD’nin Suriye’den çıkma söyleminin ardından Fransa'nın Suriye’de nüfuzunu arttırmak için girişimlere başladığı, aynı zamanda Batılı medya kuruluşlarında Türkiye'nin titizlikle yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonuna karşı kara propaganda çalışmaları yürütüldüğü kaydedilen açıklamada görüşlerine yer verilen Özden de Müslümanların bir araya gelip vahdeti sağlayacak ve emperyalistlerin sömürülerine karşı duracak bir güç oluşturamadıklarını ifade etti.

Yakın tarihte yaşanan süreçlerin Türkiye'nin yüzyıl önce terk ettiği hinterlandına yeniden geri dönmek zorunda olduğunu gösterdiğini savunan Özden, şöyle devam etti: