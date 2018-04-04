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“Bölgesel Süne Mücadelesi Teknik Personel Eğitimi” toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 13:08 | Son Güncelleme

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2018 yılı Hizmet içi Eğitim Programı çerçevesinde, Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce "Bölgesel Süne Mücadelesi Teknik Personel Eğitimi" toplantısı düzenlendi.Bilecik Gıda Tarım ve ayvancvılık İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necmettin Yoldaş, İl Müdür Yardımcısı Mustafa Demirbaş, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Güven Sönmez, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Abdullah Saray, Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürü Abdulmuttalip Karadeniz ile il ve ilçe müdürlüklerinde süne mücadelesi konusunda görev alan teknik personel katıldı.Toplantıda açılış konuşması yapan Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necmettin Yoldaş “İlimizde çok şükür süne zararı yok denecek kadar azdır.

“Bölgesel Süne Mücadelesi Teknik Personel Eğitimi” toplantısı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2018 yılı Hizmet içi Eğitim Programı çerçevesinde, Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce "Bölgesel Süne Mücadelesi Teknik Personel Eğitimi" toplantısı düzenlendi.
Bilecik Gıda Tarım ve ayvancvılık İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necmettin Yoldaş, İl Müdür Yardımcısı Mustafa Demirbaş, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Güven Sönmez, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Abdullah Saray, Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürü Abdulmuttalip Karadeniz ile il ve ilçe müdürlüklerinde süne mücadelesi konusunda görev alan teknik personel katıldı.
Toplantıda açılış konuşması yapan Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necmettin Yoldaş “İlimizde çok şükür süne zararı yok denecek kadar azdır. Böyle olmasına rağmen süneye karşı ilaçlı mücadeleye karar verebilmek için arazi üzerinde üç aşamada çalışmalarımız yapılmaktadır. Sırasıyla kıymetlendirme sürveyi, kışlamış ergin sürveyi, yumurta parazitlendirme ve nimf sürveyi aşamalarıdır.Sünenin arazideki hareketi izlenerek, süne popülasyonunun metre karedeki yoğunluğu, yumurta parazit düzeyi, nimf yoğunluğu vb. hususların takip edilerek ekonomik zarar eşiğine yaklaşma durumu gözlemlenerek ilaçlama yapılıp yapılmayacağına karar verilmektedir. Geçmiş yıllarda ilimizde yapılan sürvey çalışmalarında süne yoğunluğu ve emgi oranının düşük olduğu tespit edilmiş ilaçlama için ekonomik zarar eşiğinin oluşmadığı gözlenmiştir. Yoğunluğun düşük olduğu ilimizde üreticilerimizin müdürlüğümüzden herhangi bir duyuru ve haber gelmeden hububat zararlısı Süneye karşı ilaçlama yapmamaları, bu zararlının doğal düşmanı olan parazitoitlerin (yararlı böcekler) korunması açısından çok önemlidir” şeklinde konuştu.
Toplantı, hububatın en önemli zararlısı olan sünenin tanımı, biyolojisi (yaşayışı), zarar şekilleri, mücadele yöntemleri ve yapılacak surveyler hakkında katılımcılara bilgiler verilmesinin ardından sona erdi.

“Bölgesel Süne Mücadelesi Teknik Personel Eğitimi” toplantısı

“Bölgesel Süne Mücadelesi Teknik Personel Eğitimi” toplantısı

“Bölgesel Süne Mücadelesi Teknik Personel Eğitimi” toplantısı

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