Bolivya'da otobüs kazası: 17 ölü

LA PAZ (AA) - Güney Amerika ülkesi Bolivya'da ülkenin güneyindeki Potosi eyaletinde yaşanan otobüs kazasında 17 kişi yaşamını yitirdi.
Potosi emniyetinden yapılan açıklamada Quillacollo eyaletindeki Cochabamba şehrinden güneydeki Potosi eyaletine doğru seyahat eden yolcu otobüsünün eyalet merkezine 40 kilometre kala yol kenarındaki kayaya çarptığı bildirildi.
Otobüsün aşırı hızlı seyretmesinden kaynaklandığı tahmin edilen kazada, aralarında otobüs şoförünün de olduğu 17 kişi hayatını kaybederken 30 kişi yaralandı.
Yetkililer, bunun bu yıl ülkede en çok can kaybının yaşandığı trafik kazası olduğunu vurguladı.
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