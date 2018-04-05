Bollywood yıldızı Salman Khan suçlu bulundu

YENİ DELHİ (AA) – Bollywood yıldızı Salman Khan, nesli tükenmekte olan antilopları avlamaktan suçlu bulundu.
Hint film endüstrisinin yıldızlarından Khan, çıkarıldığı mahkemede 1998'de düzenlenen bir av organizasyonunda nesli tükenmekte olan 2 kara antilobunu avlamaktan yargılandığı davada suçlu bulundu.
Mahkemeden yapılan açıklamada, Khan’ın “Yaban Hayatı Koruma” yasasını ihlal etmekten suçlu bulunduğu, bir yıldan 6 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.
Aynı av organizasyonuna katılan diğer Bolywood yıldızları Saif Ali Khan, Sonali Bendre, Tabu ve Neelam Kothari ise delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.
Khan, 2002'de de kontrolünü kaybettiği aracıyla kaldırımda uyuyan kişilerin arasına dalmıştı. Bir kişinin ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına neden olan kaza ile ilgili yargı süreci devam ediyor.
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