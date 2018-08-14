HABER

Bolton, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 00:24 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi - Görüşmede, Türkiye'de yargı süreci devam eden Papaz Brunson konusu ile Türk-Amerikan ilişkilerindeki son durum ele alındı

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders tarafından Bolton ile Kılıç arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Büyükelçi John Bolton, Türkiye Büyükelçisi Serdar Kılıç ile bugün Beyaz Saray'da görüştü. Bolton ile Kılıç, Türkiye'de tutukluluğu devam eden Papaz Andrew Brunson'ı ve Türk-Amerikan ilişkilerinin son durumunu ele aldılar." ifadesine yer verildi.

Türkiye'deki yargı süreci devam eden Amerikalı Papaz Brunson ile ilgili iki ülke yetkilileri arasında geçen hafta Washington'da görüşmeler gerçekleştirilmişti.

PARTNERTer kokusu nasıl giderilir?Ter kokusu nasıl giderilir?
İYİ Parti'de bir istifa daha! İYİ Parti Tokat İl Başkanı Afşin Ünverdi istifa etti!İYİ Parti'de bir istifa daha! İYİ Parti Tokat İl Başkanı Afşin Ünverdi istifa etti!
Yıldız Tilbe Harbiye'de konser verdiYıldız Tilbe Harbiye'de konser verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD John Bolton serdar kılıç Türkiye

En Çok Okunan Haberler

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

TEB Genel Müdürü Leblebici: Birkaç günde piyasaların normale dönmesini bekliyoruz

TEB Genel Müdürü Leblebici: Birkaç günde piyasaların normale dönmesini bekliyoruz

Irak'tan çok önemli Türkiye açıklaması: Talimat verdik

Irak'tan çok önemli Türkiye açıklaması: Talimat verdik

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'de bir istifa daha! İYİ Parti Tokat İl Başkanı Afşin Ünverdi istifa etti!

İYİ Parti'de bir istifa daha! İYİ Parti Tokat İl Başkanı Afşin Ünverdi istifa etti!

İstanbul Fatih'te hastane yangını! Çok sayıda ekip oraya sevk edildi!

İstanbul Fatih'te hastane yangını! Çok sayıda ekip oraya sevk edildi!

Edi ile Büdü'nün kaşları nasıldır? Susam Sokağı'ndaki Edi ile Büdü'nün özellikleri nelerdir?

Edi ile Büdü'nün kaşları nasıldır? Susam Sokağı'ndaki Edi ile Büdü'nün özellikleri nelerdir?

Ankara'da Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon! Avukatı da gözaltında!

Ankara'da Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon! Avukatı da gözaltında!

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

Şırnak kırsalında öldürülen teröristlerin biri sözde sorumlu Vehbi Taş çıktı

Şırnak kırsalında öldürülen teröristlerin biri sözde sorumlu Vehbi Taş çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.