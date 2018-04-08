Bolu'da gece yarısı korkutan deprem! Belediye Başkanı'ndan açıklama...

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre saat 00.16’da merkez üssü Bolu Yeşilçele Köyü olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem herhangi bir hasara neden olmadı. Sarsıntının ardından korku yaşayan vatandaşlar ise sokağa döküldü. Vatandaşlar büyük endişe yaşarken, bir süre evlerine girmedi. Evlerinden çıkan bazı vatandaşlar ise araçlarının içerisinde bekledi. Deprem, Bolu’nun yanı sıra Düzce’de de hafif şekilde hissedildi. Saat 00.29’da ise merkez üssü Çukurören köyü olan 2.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ: UZUN SÜREDİR BU BÜYÜKLÜKTE DEPREM YAŞAMADIK Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, gece saatlerinde yaşanan 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Paniğe ve telaşa gerek olmadan depremle yaşamayı öğrenmek durumundayız." dedi. Yılmaz, yaptığı açıklamada, Bolu'nun Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde olduğunu hatırlatarak, depremlerle iç içe yaşamayı öğrenmek gerektiğini söyledi. Bolu'nun uzun süredir bu büyüklükte bir deprem yaşamadığını ifade eden Yılmaz, "Sanki unutmuş gibi oluyoruz. Depremi hiç unutmamamız lazım. Deprem insanlara zarar vermez ama yapılar insanlara zarar verir. Bunu hep söylüyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım Düzce depremlerinde kentteki binaların neredeyse yüzde 70'nin deprem öncesinde yapıldığını aktararak, "Büyük depremden önce yapılan binalar güvenli değildi. Şu an bu tersine döndü. Şu an Bolu'daki binalarımızın yüzde 70'i sağlıklı. Deprem dayanıklılığına uygun yapılmış ve kontrol edilmiş binalar. Yüzde 30 kadar olan kısmı ise depreme dayanıklılığı konusunda test edilmesi gereken yapılar." şeklinde konuştu. Yılmaz, gece yaşanan depremde ailece bir arada bulduklarını ve kaldıkları binaya güvendikleri için panik yapan olmadığını belirterek, kentte psikolojik olarak etkilenip binalarından ayrılanların olduğunu ancak herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını kaydetti. "Binalarımız eğer sağlıklı ise depremlerle yaşayacağız." diyen Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Paniğe ve telaşa gerek olmadan depremle yaşamayı öğrenmek durumundayız. Bazen panikler de can kayıplarına neden olabiliyor. 'Allah can kaybı verecek depremlerden uzak tutsun' diyoruz. Bunun yanında depreme dayanıklı binalarda yaşamayı hepimize nasip etsin. Bu konuda da vatandaşlarımız depreme dayanıksız olduğunu gördüğü binalar varsa bunları ciddi bir testten geçirsin istiyoruz."