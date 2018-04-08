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Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 00:28 | Son Güncelleme

Bolu'da 4,7 büyüklüğünde deprem! Bolu’da, merkez üssü Yeşilçele köyü olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem hasara neden olmazken, panik yaşayan vatandaşlar ise sokağa döküldü. Öte yandan deprem, Düzce, Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Bolu'da 4,7 büyüklüğünde deprem! Deprem sonrası açıklama yapan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD "Bolu'da, saat 00.16'da, 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Deprem herhangi bir hasara neden olmadı. Sarsıntının ardından korku yaşayan vatandaşlar ise sokağa döküldü. Vatandaşlar büyük endişe yaşarken, bir süre evlerine girmedi. Evlerinden çıkan bazı vatandaşlar ise araçlarının içerisinde bekledi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem, Düzce, Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 4.9 olarak açıklamıştı. AFAD ise depremin 4.7 şiddetinde olduğunu duyurdu.

trafikk

ARTÇI DEPREMLER MEYDANA GELDİ

4,7'lik depremin ardından 00.26'da 1.9, 00.29'da 2.2 ve 00.30'da 1.8 olmak üzere Bolu merkezli başka depremler de gerçekleşti.

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