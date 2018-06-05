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Bolu'da HDP binası önünde gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 05:21 | Son Güncelleme

Bolu, HDP İl ve Merkez İlçe Başkanlığı binasının önüne bayrak asan partililere, ülkücü bir grup tarafından tepki gösterildi. Ülkücü gruptakiler indirdikleri HDP bayraklarını yakarken, olay polisin müdahalesiyle büyümeden önlendi.

Bolu'da HDP binası önünde gerginlik

Bolu’nun en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi’nde tüm siyasi partilerin bayraklarının asılı olduğu alanda bulunan HDP İl ve Merkez İlçe Başkanlığı binasının önüne saat 01.00 sıralarında HDP bayrakları asıldı.

SAYI GİDEREK ARTTI

Bayrakların asıldığını gören bir grup tepki gösterdi. Daha sonra tepkiler büyüdü ve ülkücü olduğu belirlenen grubun sayısı arttı. Gerginlik nedeniyle HDP’liler parti binasının içine girip ışıkları kapatarak, kapıları kilitledi.

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HDP FALAMALARI YAKILDI

Bu sırada aralarında MHP Bolu 1. sıra milletvekili adayı Adem Evcil ve Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı İsmail Akgün’ün de bulunduğu kalabalıktan bazıları HDP flamalarını indirdi. Yaklaşık 100 kişilik grup daha sonra bu flamaları ateşe verdi.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis geldi ve kalabalığın dağılmasını istedi. İsmail Akgün kendilerinin tepkilerini ortaya koyduklarını ifade ederek, bundan sonra olayın güvenlik güçlerine intikal ettiğini, onların gerekeni yapacağını söyledi. Kalabalık, ‘Ülkücü Yemini’ ettikten sonra polisin sözlü uyarısının ardından dağıldı.

(DHA)

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