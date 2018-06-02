Bolu'da kadavra 17 yıl sonra defnedildi! 'Cesedi artık kullanılamayacak hale gelmişti'

Ankara'da bir otelde 2001 yılında kalp krizi geçiren Erkut Uçuk kaldırıldığı Ankara Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 15 gün boyunca Erkut Uçuk'un cenazesini morgdan alan olmadı. Erkut Uçuk hakkında 'Kimsesizdir' raporu tutuldu. Erkut Uçuk'un cesedi, anatomi dersleri eğitimleri için Ankara Tıp Fakültesi'nde kadavra olarak kullanılmaya başlandı. 2004 yılında ise kadavra, o dönem yeni açılan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne getirildi.

KULLANILAMAYACAK HALE GELDİ, DEKANLIK DEFİN KARARI VERDİ



DHA'nın haberine göre, Erkut Uçuk'un cansız bedeni, burada yüzlerce öğrencinin tıp biliminde kendisini geliştirmesini sağladı. Kadavra, yıllar süren eğitimlerin ardından artık kullanılamayacak hale geldi. Dekanlık kadavranın defnedilmesine karar verdi.

Erkut Uçuk için üniversitede bulunan Ali Ericek Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına tıp fakültesinde görev yapan akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Uçuk'un cenazesi, ölümünden 17 yıl sonra kılınan cenaze namazının ardından Çığırtkanlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.