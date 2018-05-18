Bolu'da kimyasal maddeden zehirlenen işçiler hastaneye kaldırıldı!

Olay öğle saatlerinde Gerede ilçesi organize sanayi bölgesinde bulunana bir demir işleme fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre fabrikada, henüz belirlenemeyen bir kimyasal bir maddeden etkilenen 30 işçi zehirlendi. Yetkililerin haber vermesi üzerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kimyasaldan etkilenen işçiler çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 4 işçinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
İHA
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