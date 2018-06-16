Bolu'da korkutan yangın!

Olay, saat 00.30 sıralarında Bolu’nun Karacasu Beldesi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kocasoy’a ait odunlukta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, odunluğun ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki Mehmet Kocasoy ile aynı aileden Ali ve Mithat Kocasoy’un evleri ile ahıra da sıçradı.
3 EV YANDI
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, UMKE, AFAD ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye aracının müdahale ederek yaklaşık 1 saatte kontrol altına alabildiği yangında 3 ev, bir ahır ve odunluk alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sardığı evlerde yaşayan vatandaşlar komşularının da yardımıyla evlerinden çıktılar. Dumandan etkilenenler olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldılar.
Mahalledeki vatandaşlara korku dolu bir gece yaşatan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yaz mevsimi dolayısıyla hayvanların da sahipleri tarafından daha önce yaylaya götürüldüğü öğrenildi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
İHA
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