Bolu Dağı Tüneli'nde trafik kazası: 1 ölü

Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Zeki Salih (64) idaresindeki 01 DJK 75 plakalı tır, Bolu Dağı Tüneli içerisinde önünde seyreden B.S'nin kullandığı 44 HU 813 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hayatını kaybeden sürücü Zeki Salih'in araç içerisinde sıkışan cesedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Salih'in cesedi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Morguna kaldırıldı.
Diğer sürücü B.S, jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaza nedeniyle tünelde ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor.
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