Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis

D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve yoğun sis etkili oluyor.
Bölgede etkili olan yağış ve yoğun sis nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.
Karayolunun Düzce ve Bolu kesimleri Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.
Güzergahlarda tedbir alan trafik ve karayolları ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hız konusunda uyardı.
Öte yandan Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, yağışın devam edeceğini ve ara ara kar yağışının görülebileceğini bildirdi.
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