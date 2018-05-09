Bolu Dağı'nda sis ulaşımı etkiledi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- BOLU Dağı'nda etkili olan yağmur ve sis nedeniyle görüş mesafesinin 30 metreye düşmesi ulaşımı zorlaştırdı.
D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde sis ve yağmur etkili oluyor. Bolu Dağı'nın Karanlıkdere mevkiinde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sisin etkili olduğu bölgelerde sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yol kenarlarında bulunan sis lambaları yakılarak görüş mesafesi açılmaya çalışıldı. Sürücülerin yakın takip ve aşırı hızdan kaçınmaları uyarısında bulunuldu.
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