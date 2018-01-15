Bolu Dağı'nın kar manzarası havadan görüntülendi

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Bolu Dağı'nın Düzce kesimi, drone ile havadan görüntülendi.

Düzce'de kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte kar yağışı, dün gece D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişi ile Topuk Yaylası, Güzeldere Şelalesi, Kardüz ve Samandere gibi şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu. Dağları kaplayan beyaz örtü, drone ile havadan görüntülendi.

Bu arada meteoroloji yetkilileri, bölgenin gece saatlerinden itibaren yeni bir yağışın etkisi altına gireceğini bildirdi.

(AA)