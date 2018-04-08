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Bolu depremi Düzce’de de hissedildi, vatandaş sokağa indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 01:31 | Son Güncelleme

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezi Enstitüsü verilerine göre Bolu’da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bolu depremi Düzce’de de hissedildi, vatandaş sokağa indi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezi Enstitüsü verilerine göre Bolu’da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Düzce’de de hissedilirken bazı vatandaşlar sokağa indi.
Merkez üssü Bolu’nun Yeşilcele mevkisi olarak belirlenen orta şiddette deprem meydana geldi. Sarsıntı Düzce’de de hissedildi. Sokağa çıkan vatandaşlar depremle birlikte çok korktuklarını söylediler.

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