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Bolu Diyanet-Sen'den Adnan Oktar'a suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 18:51 | Son Güncelleme

BOLU'da, Diyanet-Sen Bolu Şubesi üyeleri, kendisine ait televizyon kanalında yaptığı program ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili sözleri nedeniyle Adnan Oktar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, Diyanet-Sen Bolu Şubesi üyeleri, kendisine ait televizyon kanalında yaptığı program ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili sözleri nedeniyle Adnan Oktar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Diyanet-Sen Bolu Şubesi üyeleri Bolu Adliyesi'ne gelerek, Adnan Oktar hakkında, Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Basın açıklamasını okuyan Diyanet-Sen Bolu Şube Başkanı Muhammet Bayram Tekeşin, "Yaptığı programlarda İslam ahlakıyla bağdaşmayan görüntülerle halkın karşısına çıkan Adnan Oktar ve sahibi olduğu kanala duyarlı Müslüman ailelerden her geçen gün tepki çığ gibi büyümektedir. İslam'ın kadın ve erkeklerin giyimi, tavır ve davranışları konusundaki hükümleri açık iken, bırakın İslam dinini, Yahudi ve Hristiyan inancının bile tasvip etmeyeceği nahoş görüntülerle ekranlarda boy gösterip toplumun sinir uçlarına dokunmak normal karşılanacak bir durum değildir. Bu nahoş durumu normal gibi sunmanın arka planında kimlerin olduğunu tahmin etmekle birlikte, ahlaki sınırları zorlayarak nahoş tutumları toplumda tutmak adına gösterdiği çaba kimsenin gözünden kaçmamakta ve oynanan oyunun herkes farkındadır. Müslümanların gözünün içine baka baka bu rezilliği sahneleyen Adnan Oktar'a tepki konulduğunda ise ahlaksız ifadelerle Diyanet'i hedef alarak, aklınca cevap vermeye çalışmakta, Diyanet'in ve alimlerin halk nezdinde itibarını zedelemeye çalışmaktadır" dedi.

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