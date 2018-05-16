Bolu merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen, meslekten ihraç edilmiş 2 öğretmen ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi ve buradan mezun olmuş 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Bolu, İstanbul, Ankara ve Eskişehir'de belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden üniversite öğrencisi E.Ç, H.A, Ş.B, A.B, S.K, H.Ö, G.A. ve H.T. sağlık kontrolünün ardından adliye sevk edildi.
Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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