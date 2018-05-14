Bolu merkezli 4 ilde FETÖ/PDY soruşturması

Bolu merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2'si meslekten ihraç edilmiş öğretmen, 12'si Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) öğrencisi ve mezunu toplam 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirlenen 2'si meslekten ihraç edilmiş öğretmen,12'si (AİBÜ) öğrencisi ve mezunu toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde, şüphelilerin yakalanması için belirlenen illerde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
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