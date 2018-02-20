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Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 10:39 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik Bolu merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bolu merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 kişi adliyeye çıkartıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde, Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda farklı tarihlerde görev yapan ve haklarında yakalama kararı çıkartılarak gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, 1 kurmay binbaşı, 7 üsteğmen ve 3 astsubay sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 16 Şubat Cuma günü, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında Bolu merkezli, İstanbul, Isparta, Konya, Kütahya, Ankara, Sivas ve Hakkari'de eş zamanlı operasyonda 1 kurmay binbaşı, 7 üsteğmen ve 3 astsubay gözaltına alınmıştı.

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