Bolu 'Öğrenen Şehir' oldu -2

Bolu, UNESCO tarafından verilen Türkiye'de 2, dünyada 182 şehrin sahip olduğu 'Öğrenen Şehir' unvanını kazandı.

Bolu Belediyesi 'Öğrenen Şehir' olma sürecini, 2016 yılında başlattı. Bu kapsamda Kasım 2016'da UNESCO Türkiye Milli Komisyonu bünyesinde yer alan 7 programa dahil olan belediye, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu proje uzmanları ile de kapsamlı toplantılar yaptı. Yapılan görüşmeler sonrasında, 22 Mart 2017'den itibaren resmi süreç başladı. 9 Şubat 2018 tarihinde UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na katılım sürecini tamamlayarak UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'na resmi başvurusunu yapan Bolu, 20 Mart 2018'de ağa dahil olma hakkını elde etti. UNESCO'nun Öğrenen Şehirler ağına katılan Bolu, Türkiye'den Eskişehir ve Konya'nın yer aldığı küresel ağdaki üçüncü şehir oldu. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 'Öğrenen Şehirler' ağına dahil olunmasının tarihsel, kültürel ve doğal potansiyelin yansıra birçok nedeni olduğunu söyledi. Bolu'nun sahip olduğu zenginlikleri verimli bir şekilde değerlendirmek istediklerini de vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu Öğrenen Şehrin ilkelerinden biri olan vatandaş odaklı olmayı, biz yıllardır temel felsefemiz haline getirdik. Böylece bu felsefeyi kurumsallaştırıyoruz. Biz göç ederek kentimizin misafiri olan insanlarımıza da maddi ve manevi değerlerimizi anlatmak istiyoruz. Sadece onlara da değil, iletişim araçları çok güçlendi ve hızlandı, ancak birçok değerimiz gençlere öğretilemeden unutulma tehlikesi yaşıyor. Bunu aşmak istiyoruz. Yaşlılarımızdan öğrendiklerimizin gençlere aktarılması için her türlü imkanı kullanacağız. Ekonomik, kültürel, sosyal gelişmeler sonucu kaybolma riski taşıyan manevi ve kültürel değerlerimizi canlı tutmak ve geleceğe aktarmak, doğal kaynaklarımızı da koruma kullanma dengesi içinde verimli biçimde kullanmak için planlı adımlar atacağız