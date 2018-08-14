Bölücü terör örgütünün saldırılarında verilen ilk şehit Er Süleyman Aydın'ın vefatının üzerinden 34 sene geçti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, terör örgütü PKK'nın katliamlarına başladığı Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde ilk saldırının üzerinden 34 yıl geçti.

Kadınlardan, çocuk hatta bebeklere kadar birçok masumu katleden bölücü terör örgütü PKK, geride gözü yaşlı anneler, acılı eşler, yetim çocuklar bıraktı. Bölücü terör örgütüyle mücadelede güvenlik güçleri de çok sayıda şehit verdi. Er Süleyman Aydın ise bu isimlerin ilki oldu.

Dört kardeşin en büyüğü Erzincanlı Aydın, teröristlerin Siirt'in Eruh ilçesindeki saldırısı sonucu 15 Ağustos 1984'te şehit oldu. Askerliğinin sekizinci ayında hain saldırının kurbanı olan Aydın, bölücü teröre verilen ilk şehit olarak kayıtlara geçti. Şehit Aydın'ın babası da oğlunun acısına dayanamayarak hayatını kaybetmişti.

Geçen sürede birçok asker, şehitlik mertebesine ulaşırken bölücü terör örgütünün kurbanları arasında öğretmenler de yer aldı. Teröristler böylelikle bölge halkının eğitim hakkından yararlanmasına da engel olmaya çalıştı. Örgüt, ayrıca ekonomik gelişmelere darbe indirebilmek için devletin bölgeye gönderdiği iş makinelerini yaktı; işçileri, mühendisleri öldürdü; bölgeye yatırım yapacak iş adamlarını tehdit ederek yatırım gelmesine engel olmayı hedefledi.