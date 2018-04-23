Bolu'da 4. Ulusal Aşçılık Kampı başladı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin Bolu'nun Mengen ilçesindeki kampüsünde, 4. Ulusal Aşçılık Kampı, yurt içinden 230 kişinin katılımıyla başladı.

Aşçılık Okulu Mezunlar Derneği (ASOMDER) Başkanı Levent Demirçakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampın, ateş yakılmasıyla başladığını, hafta boyunca çeşitli etkinliklerle devam edeceğini söyledi.

Türkiye'deki bütün Gastronomi ve Aşçılık Programları olan okulları davet ettiklerini belirten Demirçakmak, "Onlara burada bir hafta boyunca temel eğitimler vermeye çalışıyoruz. Bulgurdan pirince, sushiden kuzuya, danadan tavuğa, ördeğe çeşit çeşit eğitimlerimiz var." dedi.

Demirçakmak, eğitimlerde yaklaşık 1,5 ton beyaz et, bir ton kırmızı et, deniz ürünleri, çeşit çeşit mutfak ürünleri kullandıklarını anlatarak, eğitmenlerin Türkiye'nin en iyi işletmelerinde, restoranlarında, otellerinde şeflik yapan Mengen Aşçılık Lisesi mezunları olduğunu belirtti.

Kampa ilginin fazla olduğuna dikkati çeken Demirçakmak, "Kampta, Türkiye'den 56 üniversite, 72 bölümden toplam 230 katılımcı bulunuyor. Bunlara aynı zamanda Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin 250 öğrencisi yardım ediyor. Ayrıca 70 öğretim görevlisi ve şefimiz burada çocuklara eğitim veriyor öğrencilerle beraber. Aynı zamanda okulların öğretim görevlilerini de davet ettik. Onlar da aynı şekilde burada eğitimler veriyor." diye konuştu.

Levent Demirçakmak, kampı bir hafta ile sınırlamamak gerektiğini, bu süreyi bir yıla kadar yayabildiklerini anlatarak, amaçlarının "Daha Güçlü Bir Aşçılık Eğitimi İçin" sloganının içini düzgün bir şekilde doldurmak olduğunu kaydetti.