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Bolu'da 4.9 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 01:00 | Son Güncelleme

BOLU'da, merkez üssü Yeşilçele köyü olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, merkez üssü Yeşilçele köyü olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem hasara neden olmazken, panik yaşayan vatandaşlar ise sokağa döküldü.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre saat 00.16'da merkez üssü Bolu Yeşilçele Köyü olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem herhangi bir hasara neden olmadı. Sarsıntının ardından korku yaşayan vatandaşlar ise sokağa döküldü. Vatandaşlar büyük endişe yaşarken, bir süre evlerine girmedi. Evlerinden çıkan bazı vatandaşlar ise araçlarının içerisinde bekledi. Deprem, Bolu'nun yanı sıra Düzce'de de hafif şekilde hissedildi. Saat 00.29'da ise merkez üssü Çukurören köyü olan 2.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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