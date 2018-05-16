Bolu'da ABD ve İsrail protestosu

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) - BOLU'da, ABD'nin, İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen mitinge yüzlerce kişi katıldı. Filistin ve Türk bayraklarıyla alana gelenler, İsrail ile ABD'yi protesto etti. 'Siyonist İsrail', 'Müslüman uyuma Kudüs'e sahip çık' sloganlarının atıldığı mitingde konuşan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, "Kudüs'ün gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla, gerekse uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. BM Genel Kurulu'nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD'nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu'da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir" dedi.

Daha sonra Gazze'de İsrailli askerlerin saldırısı sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

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